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رئيس الوزراء: أوكرانيا تتفاوض على قرض بقيمة 1.5 مليار دولار لشراء غاز

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رئيس الوزراء الأوكراني دنيس شميهال (أرشيفية من فرانس برس)
رئيس الوزراء الأوكراني دنيس شميهال
روسيا و أوكرانيا

رئيس الوزراء: أوكرانيا تتفاوض على قرض بقيمة 1.5 مليار دولار لشراء غاز

احتياجات إعادة الإعمار في أوكرانيا ستصل إلى 349 مليار دولار

دبي - العربية.نت

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كتب رئيس الوزراء الأوكراني دنيس شميهال، اليوم السبت، في ملخص لاتصال هاتفي مع وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، أن أوكرانيا تتفاوض للحصول على شريحة قرض بقيمة 1.5 مليار دولار من بنك التصدير والاستيراد الأميركي لشراء الغاز الطبيعي، وفق رويترز.

وأظهر تقرير صادر عن البنك الدولي والحكومة الأوكرانية والمفوضية الأوروبية أن الغزو الروسي تسبب في أضرار مباشرة بأكثر من 97 مليار دولار لأوكرانيا حتى الأول من يونيو، لكن إعادة إعمار البلاد قد تكلف قرابة 350 مليار دولار.

قال التقرير إن أوكرانيا عانت من خسائر بقيمة 252 مليار دولار جراء اضطرابات في التدفقات الاقتصادية والإنتاج، فضلاً عن النفقات الإضافية المرتبطة بالحرب، في حين من المتوقع أن يؤدي نزوح ثلث الأوكرانيين إلى رفع معدل الفقر إلى 21% من 2% فقط قبل الحرب.

بشكل عام، قدر التقرير أن احتياجات إعادة الإعمار في أوكرانيا ستصل إلى 349 مليار دولار، أو حوالي 1.6 ضعف الناتج المحلي الإجمالي للبلاد البالغ 200 مليار دولار في العام 2021.

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