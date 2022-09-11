احتياطيات النقد الأجنبي في العراق تتجاوز 85 مليار دولار

قال البنك المركزي العراقي اليوم الأحد، إن احتياطياته من النقد الأجنبي ارتفعت إلى أكثر من 85 مليار دولار، وهو أعلى مستوى منذ 2003.

وبحسب بيانات المركزي العراقي، فقد تجاوزت احتياطيات الذهب لديه 130.4 طنًا بقيمة 7 مليار دولار، ليصل العراق إلى المركز الثلاثين عالميًّا والرابع عربيًّا.

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كانت وكالة الأنباء العراقية الرسمية نقلت الشهر الماضي عن نائب محافظ البنك المركزي قوله إن الاحتياطيات بلغت ما يزيد عن 80 مليار دولار ومن المتوقع أن تصل إلى 90 مليار دولار بنهاية العام.

وفي أغسطس الماضي، نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن نائب محافظ البنك المركزي عمار خلف قوله، إن احتياطيات النقد الأجنبي بالبلاد تجاوزت 80 مليار دولار متوقعا بلوغها 90 مليارا بنهاية العام، مضيفاً أن احتياطيات البنك من الذهب زادت 30 طنا لتسجل أكثر من 131 طنا في المجمل.

كان نائب محافظ البنك المركزي العراقي، عمار حمد خلف، قد ذكر في تصريحات سابقة لقناة "العربية" أن ارتفاع أسعار النفط سينعكس إيجابا على الاحتياطيات الأجنبية للبلاد.

وبشأن التضخم، قال نائب محافظ المركزي، إن معدل التضخم ظاهرة عالمية، وفي العراق ارتفع معدل التضخم بعد تغيير سعر الصرف الرسمي بنهاية 2020 وتداعيات أزمة كوفيد-19 وحرب روسيا وأوكرانيا وأزمة الغذاء، وكل ذلك أثر على العراق لأنه مستورد للمواد الغذائية بشكل رئيسي.

وأشار عمار حمد خلف، إلى البنك المركزي العراقي، يحاول السيطرة على معدل التضخم عبر تحقيق استقرار في سعر الصرف عبر التدخل المباشر في سوق الصرف الأجنبي.