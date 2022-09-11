مصر تطلق شركة مساهمة للمصريين في الخارج.. هذه تفاصيلها

قالت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة سها جندي، إنه سيتم إعداد قائمة تشمل المستثمرين المصريين بالخارج للتواصل معهم والترويج للخريطة الاستثمارية لمصر، كما يتم التنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للاستقرار على فريق العمل والاستراتيجية المقترحة للفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة برئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد عبدالوهاب، لبحث آليات تنفيذ التوجيهات الحكومية بالموافقة على مقترح مرفوع من وزارة الهجرة لإنشاء شركة مساهمة للمصريين بالخارج في مختلف الأنشطة الاقتصادية إضافة لطرح أسهم في المشروعات القومية.

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وكشفت الوزيرة عن استخدام الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات لجذب المستثمرين، مستعرضة خطة وزارة الهجرة لتقديم عدد من المحفزات والتيسيرات للمواطنين المصريين بالخارج، والتي يُعلن عنها بصورة مجمعة من خلال تطبيق إلكتروني يتم إعداده بالتعاون مع وزارة الاتصالات.

ومن جانبه، قال محمد عبد الوهاب إن وحدة المستثمرين المصريين بالخارج من شأنها عرض الفرص الاستثمارية وإصدار التراخيص اللازمة للمشروعات.

وأشار عبد الوهاب إلى الأهداف التي أُنشئت من أجلها الوحدة الخاصة بالمستثمرين المصريين بالخارج، والتي تشمل استقبال الراغبين منهم في إقامة مشروعات استثمارية في مصر، والمعاونة الإيجابية في تذليل ما يصادفهم من معوقات عند حصولهم على الخدمات، بالإضافة لتنمية الروابط مع المواطنين المصريين بالخارج عن طريق تزويدهم بالمعلومات والمواد الإعلامية وإجابة رغباتهم واستفساراتهم بما يساعدهم على التعرف بصفة دائمة ومستمرة بالفرص الاستثمارية المتاحة وتخطيط مساهماتهم في المشروعات القومية، وتفعيل مشاركتهم في خطة التنمية الشاملة.