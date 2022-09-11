الصناعة السعودية: 7 آلاف مصنع أكملت عمليات التقييم الذاتي في مؤشر النضج الرقمي

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في السعودية، أن أكثر من 7 آلاف مصنع قد أكملت عمليات التقييم الذاتي في مؤشر النضج الرقمي لقياس مدى جاهزيتها الرقمية لتبني الأتمتة وتطبيق الحلول والممارسات الصناعية المتقدمة.

وقالت الوزارة في بيان، اليوم الأحد، إن ذلك يأتي ضمن خطط برنامج مصانع المستقبل الذي يركز في مرحلته الأولى على تحويل 4 آلاف مصنع من الاعتماد على العمالة الكثيفة ومنخفضة المهارة إلى الأتمتة.

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وأوضحت الوزارة أن عمليات التقييم الذاتي ركزت على عدد من الأبعاد الأساسية المتمثلة في المواءمة العمودية في عمليات الإنتاج، وترابط عمليات ونظم سلاسل الإمداد، وأتمتة معدات ونظم الإنتاج، والاتصال والترابط، وذكاء المعدات والأقسام الإدارية وأنظمة المرافق وجاهزية المواهب، إضافة إلى الهيكل الإداري الذي يشمل ثقافة التعاون الداخلي والخارجي، والاستراتيجية والحوكمة.

وأكدت وزارة الصناعة أن المصانع التي يقدر حجم رؤوس أموالها بأكثر من مليار ريال سجلت أعلى معدل في التقييم الذاتي، في حين انخفض التقييم الذاتي للمصانع التي تقدر رؤوس أموالها بأقل من 50 مليون ريال، فيما حصل مؤشر "كفاءة القيادة" على أعلى تقييم من بين المصانع، يتبعه مؤشر ثقافة التعاون.

وتسعى الوزارة إلى رفع تنافسية الصناعة الوطنية وجودتها وخلق وظائف نوعية، وإتاحة الفرصة للمنشآت الصناعية للاستفادة من خدمات الشركات الاستشارية المحلية والعالمية وللاستفادة من مزودي خدمات التحول الرقمي الصناعي للرفع من مستوى النضج الرقمي للقطاع، والقفز به إلى مراكز عالمية متقدمة.

وكانت وزارة الصناعة والثروة المعدنية قد أعلنت في يوليو الماضي إطلاق برنامج مصانع المستقبل، وتبنّي منهجية "SIRI" لتقييم جاهزية المصانع التشغيلية، حيث يهدف البرنامج إلى تحويل 4 آلاف مصنع من الاعتماد على العمالة ذات المهارات والأجور المنخفضة إلى الأتمتة وكفاءة التصنيع.