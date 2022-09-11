أول تصريح رسمي من "المالية" بشأن رفع أسعار الدولار الجمركي في مصر

نفت وزارة المالية المصرية اليوم الأحد، صدور قرار برفع أسعار الدولار الجمركي.

وأكدت "المالية" في بيان للمركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء المصري ، أنه لا صحة لرفع أسعار الدولار الجمركي، وأن المنشورات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، لا أساس لها من الصحة، وأنه لا يوجد الآن ما يسمى بالدولار الجمركي حتى تقوم وزارة المالية أو مصلحة الجمارك برفعه أو خفضه.

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وشددت وزارة المالية، على أن مصلحة الجمارك تستخدم أسعار العملات الأجنبية المعلنة من البنك المركزي المصري كل يوم، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات، والحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية.

وفي إبريل الماضي، حددت وزارة المالية سعر الدولار الجمركي عند 16 جنيهاً، وذلك للعمل على ضبط أسعار المنتجات المستوردة بعد ارتفاع أسعار الدولار بالبنوك، إلى أن قررت رفعه في مايو إلى 17 جنيهاً.

وفي شهر يونيو، حررت الحكومة المصرية سعر الدولار الجمركي، وسجل 18.64 جنيهاً، ليتساوى حينها مع سعر الدولار في البنوك.