انطلاق أعمال المؤتمر الدولي لمستقبل صناعة التحلية في الرياض.. اليوم
يرسم خارطة الطريق نحو موارد مائية مبتكرة
تسعى المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة إلى رسم خارطة طريق لتطوير صناعة موارد المياه غير التقليدية حتى عام 2050، بمشاركة صانعي السياسات والمبتكرين والممولين والمسوقين والمشغلين والمقاولين والمطورين وموردي التكنولوجيا حول العالم.
يأتي ذلك خلال تدشينها مؤتمر مستقبل التحلية الدولي اليوم الأحد في مدينة الرياض ويستمر خلال الفترة من 11-13 سبتمبر 2022 بفندق الهيلتون - غرناطة.
ويشارك في المؤتمر 120متحدثاً محلياً ودولياً من بينهم وزراء للمياه من مختلف دول العالم سيطرح المؤتمر 3 محاور رئيسية: التحكم في سعر تحلية المياه عند 0.32 دولار ليصبح السعر القياسي العالمي لتحلية المياه، وكيفية تقليل انبعاثات الكربون بنسبة 50%، وكيفية تنمية الإيرادات غير المائية إلى 10% من الإجمالي.
وسيصاحب المؤتمر "قبة مستقبل التحلية" التي ستكشف إمكانية إيجاد المياه في الفضاء، والمنظومات تحت البحار وأيضًا المنظومات العائمة.
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