إيلون ماسك يكشف سبباً جديداً لتراجعه عن صفقة تويتر

كشف الملياردير الأميركي إيلون ماسك عن سبب جديد لعدم إتمام صفقة الاستحواذ على تويتر، يتمثل بقيام الشركة بدفع تعويضات نهاية الخدمة بقيمة 7 ملايين دولار لأحد المبلغين عن وجود مخالفات.

وقال محامو ماسك إن شروط صفقة الشراء تُلزم "تويتر" بإخطار ماسك قبل دفع هذا المبلغ لرئيس الأمن الإلكتروني السابق للشركة بيتر زاتكو واعتبروا أن الشركة قامت بهذه الخطوة لضمان تراجع زاتكو عن تصريحات سابقة بأن "تويتر" ضللت الهيئات التنظيمية الاتحادية بشأن المخاطر الأمنية التي تواجهها.

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ومن المقرر إدلاء "زاتكو" بشهادته أمام لجنة في مجلس الشيوخ الأميركي الأسبوع المقبل.