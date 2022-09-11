تراجع إنتاج السيارات في تركيا 13.3% في أغسطس

قال اتحاد مصنعي السيارات في تركيا اليوم الأحد إن إنتاج السيارات في البلاد انخفض 13.3% على أساس سنوي في أغسطس/ آب إلى 92625 مركبة، في حين تراجعت الصادرات 21.9% إلى 64515 مركبة.

ووفقا للبيانات، ارتفع إنتاج السيارات 2.3% على أساس سنوي في الأشهر الثمانية الأولى من العام إلى 833146 مركبة، في حين تراجعت الصادرات 0.7% إلى 591156 خلال تلك الفترة.

مادة اعلانية

وتسبب انخفاض الليرة وارتفاع أسعار الطاقة والسلع على مستوى العالم إلى زيادة التضخم، الذي بلغ قرابة 80% في يوليو/تموز، ومن المتوقع أن يسجل مزيدا من الارتفاع قبل أن يتراجع.