سيارات
تراجع إنتاج السيارات في تركيا 13.3% في أغسطس
ليصل إلى أكثر من 92 ألف سيارة
قال اتحاد مصنعي السيارات في تركيا اليوم الأحد إن إنتاج السيارات في البلاد انخفض 13.3% على أساس سنوي في أغسطس/ آب إلى 92625 مركبة، في حين تراجعت الصادرات 21.9% إلى 64515 مركبة.
ووفقا للبيانات، ارتفع إنتاج السيارات 2.3% على أساس سنوي في الأشهر الثمانية الأولى من العام إلى 833146 مركبة، في حين تراجعت الصادرات 0.7% إلى 591156 خلال تلك الفترة.
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وتسبب انخفاض الليرة وارتفاع أسعار الطاقة والسلع على مستوى العالم إلى زيادة التضخم، الذي بلغ قرابة 80% في يوليو/تموز، ومن المتوقع أن يسجل مزيدا من الارتفاع قبل أن يتراجع.
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