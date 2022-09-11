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"حساب المواطن" في السعودية يودع 3.2 مليار ريال للمستفيدين بزيادة 77%

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"حساب المواطن" في السعودية يودع 3.2 مليار ريال للمستفيدين بزيادة 77%

إجمالي الدفعات وصل إلى أكثر من 130 مليار ريال

دبي - العربية.نت

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أودع برنامج "حساب المواطن" في السعودية، اليوم الأحد، 3.2 مليار ريال مخصص دعم شهر سبتمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم.

وبحسب بيان للبرنامج، بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثامنة والخمسين 10.1 مليون مستفيد وتابع، وبلغ إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 130 مليار ريال منها 1.7 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

وذكر مدير عام التواصل لبرنامج "حساب المواطن"، عبدالله الهاجري، أن 77% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1845 ريالا، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من 2 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 89% بينما بلغ عدد التابعين 7.8 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 258 ألف مستفيد، مشكلين 11% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

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وأشار الهاجري أن نسبة أرباب الأسر بلغت 89% أما ربات الأسر فقد بلغت نسبتهن 11% بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 43% وشكل الذكـور المستقلون 57%.

وأشار مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن، إلى أن 83% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل والذي بلغ 720 ريالاً للفرد المستقل.

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