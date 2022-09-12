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أوروبا تتوقع انخفاض محصول الذرة الأوكراني 24% هذا العام

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صوامع الذرة في أوكرانيا (شترستوك)
صوامع الذرة في أوكرانيا
روسيا و أوكرانيا

أوروبا تتوقع انخفاض محصول الذرة الأوكراني 24% هذا العام

إلى 32 مليون طن

دبي - العربية.نت

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قالت وحدة مراقبة المحاصيل التابعة للاتحاد الأوروبي"مارس"، اليوم الاثنين، في أحدث تقديراتها إن محصول الذرة في أوكرانيا التي تعصف بها الحرب من المتوقع أن يهبط 24% عن العام الماضي و5% عن المتوسط لخمسة أعوام إلى 32.0 مليون طن.

وفيما يتعلق بدوار الشمس، الذي أوكرانيا أحد أكبر مصدريه في العالم، من المتوقع أن يتراجع المحصول 15% عن العام الماضي إلى 13.9 مليون طن، بانخفاض 2% عن المتوسط لخمس سنوات.

وقالت الوحدة في تقرير: "حرب روسيا ضد أوكرانيا شهدت انخفاضا في المنطقة المنزرعة بالذرة ودوار الشمس، وبالتالي فإن توقعاتنا للإنتاج للمحصولين كليهما أقل من المتوسط لخمس سنوات."

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وأضافت أن حوالي 4% من إنتاج الذرة و10% من دوار الشمس و7% من فول الصويا هي في مناطق تشهد حاليا أعمالا عسكرية.

وبالنسبة للمحاصيل الشتوية، التي انتهي موسم حصادها، فإن الحصة تبلغ 22% من مجمل إنتاج القمح اللين و20% للشعير و13% لبذور اللفت.

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