أوروبا تتوقع انخفاض محصول الذرة الأوكراني 24% هذا العام
إلى 32 مليون طن
قالت وحدة مراقبة المحاصيل التابعة للاتحاد الأوروبي"مارس"، اليوم الاثنين، في أحدث تقديراتها إن محصول الذرة في أوكرانيا التي تعصف بها الحرب من المتوقع أن يهبط 24% عن العام الماضي و5% عن المتوسط لخمسة أعوام إلى 32.0 مليون طن.
وفيما يتعلق بدوار الشمس، الذي أوكرانيا أحد أكبر مصدريه في العالم، من المتوقع أن يتراجع المحصول 15% عن العام الماضي إلى 13.9 مليون طن، بانخفاض 2% عن المتوسط لخمس سنوات.
وقالت الوحدة في تقرير: "حرب روسيا ضد أوكرانيا شهدت انخفاضا في المنطقة المنزرعة بالذرة ودوار الشمس، وبالتالي فإن توقعاتنا للإنتاج للمحصولين كليهما أقل من المتوسط لخمس سنوات."
وأضافت أن حوالي 4% من إنتاج الذرة و10% من دوار الشمس و7% من فول الصويا هي في مناطق تشهد حاليا أعمالا عسكرية.
وبالنسبة للمحاصيل الشتوية، التي انتهي موسم حصادها، فإن الحصة تبلغ 22% من مجمل إنتاج القمح اللين و20% للشعير و13% لبذور اللفت.
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