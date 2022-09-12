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الاقتصاد البريطاني ينمو بأقل من المتوقع في يوليو

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اقتصاد بريطانيا
نمو طفيف لاقتصاد بريطانيا في يوليو
اقتصاد بريطانيا

الاقتصاد البريطاني ينمو بأقل من المتوقع في يوليو

بارتفاع 0.2% على أساس شهري

لندن – رويترز

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أظهرت بيانات رسمية، اليوم الاثنين، أن الاقتصاد البريطاني نما بأقل من المتوقع في يوليو/تموز مرتفعا بنسبة 0.2% من يونيو/حزيران.

وكان استطلاع أجرته رويترز لآراء اقتصاديين توقع نموا شهريا بنسبة 0.4% في يوليو/تموز.

كانت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية، قد أظهرت انكماش الاقتصاد البريطاني في الربع الثاني بنسبة 0.1% بعد ارتفاع بنسبة 0.8% في الربع الأول. لكن مع ذلك جاء الانكماش أقل من التوقعات.

أما لشهر يونيو فقد انكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.6% وهو أكبر انكماش منذ يناير 2021 لكنه مع ذلك لا يزال أقل حدة من الانكماش الذي كان متوقعا في استطلاع لرويترز بـ 1.3%.

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