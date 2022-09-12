اقتصاد بريطانيا
الاقتصاد البريطاني ينمو بأقل من المتوقع في يوليو
بارتفاع 0.2% على أساس شهري
أظهرت بيانات رسمية، اليوم الاثنين، أن الاقتصاد البريطاني نما بأقل من المتوقع في يوليو/تموز مرتفعا بنسبة 0.2% من يونيو/حزيران.
وكان استطلاع أجرته رويترز لآراء اقتصاديين توقع نموا شهريا بنسبة 0.4% في يوليو/تموز.
مادة اعلانية
كانت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية، قد أظهرت انكماش الاقتصاد البريطاني في الربع الثاني بنسبة 0.1% بعد ارتفاع بنسبة 0.8% في الربع الأول. لكن مع ذلك جاء الانكماش أقل من التوقعات.
أما لشهر يونيو فقد انكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.6% وهو أكبر انكماش منذ يناير 2021 لكنه مع ذلك لا يزال أقل حدة من الانكماش الذي كان متوقعا في استطلاع لرويترز بـ 1.3%.
اقرأ أيضاً
-
صندوق النقد يبحث توسيع نطاق الحصول على مساعدات طارئة لمواجهة ارتفاع أسعار الغذاءخطة تتيح مساعدة أوكرانيا ودول أخرى تضررت بشدة من الحرب اقتصاد
-
انطلاق اكتتاب "سالك" في سوق دبي.. غداًكرابع إدراج في سوق دبي المالي خلال 2022 أسواق المال
-
تراجع عدد مستخدمي الهاتف المحمول في مصر إلى هذا الرقمانخفض 300 ألف مشترك في عام قصص اقتصادية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية