الاقتصاد البريطاني ينمو بأقل من المتوقع في يوليو

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الاثنين، أن الاقتصاد البريطاني نما بأقل من المتوقع في يوليو/تموز مرتفعا بنسبة 0.2% من يونيو/حزيران.

وكان استطلاع أجرته رويترز لآراء اقتصاديين توقع نموا شهريا بنسبة 0.4% في يوليو/تموز.

مادة اعلانية

كانت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية، قد أظهرت انكماش الاقتصاد البريطاني في الربع الثاني بنسبة 0.1% بعد ارتفاع بنسبة 0.8% في الربع الأول. لكن مع ذلك جاء الانكماش أقل من التوقعات.

أما لشهر يونيو فقد انكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.6% وهو أكبر انكماش منذ يناير 2021 لكنه مع ذلك لا يزال أقل حدة من الانكماش الذي كان متوقعا في استطلاع لرويترز بـ 1.3%.