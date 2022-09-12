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السعودية تعلن عن 3 مشاريع جديدة في قطاع الحديد والصلب بـ 35 مليار ريال

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مصنع حديد
اقتصاد السعودية

السعودية تعلن عن 3 مشاريع جديدة في قطاع الحديد والصلب بـ 35 مليار ريال

تستهدف المملكة تخفيض واردات الحديد والصلب بالنصف

دبي - العربية.نت

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أعلن وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، اليوم الثلاثاء، عن 3 مشاريع جديدة في قطاع الحديد والصلب السعودي بقيمة 35 مليار ريال.

وقال الوزير، إن الطاقة الإنتاجية للمشاريع الجديدة بالسعودية تبلغ 6.2 مليون طن من الحديد والصلب.

وأضاف الوزير أن السعودية تستهدف تخفيض واردات الحديد والصلب بالنصف.

وتتضمن المشاريع إنشاء مجمع متكامل لإنتاج صفائح الحديد بطاقة إنتاجية 1.2 مليون طن,

ويستهدف المجمع بناء السفن وأنابيب ومنصات النفط وخزانات النفط الضخمة.

وشملت المشاريع المعلنة إنشاء مصنع لإنتاج كتل الحديد الدائرية بطاقة إنتاجية تبلغ مليون طن سنويا.

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