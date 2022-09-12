السعودية.. مصادرة 4 مليارات ريال والسجن 25 عاما لتنظيم عصابي بتهمة غسل أموال
أجرى عمليات مالية ضخمة وحولها لخارج المملكة
صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة السعودية أن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية انتهت إلى توجيه الاتهام لتنظيم عصابي مكون من مواطن وخمسة وافدين من جنسيات عربية بتهمة غسل الأموال.
وكشفت إجراءات التحقيق قيام المواطن باستخراج سجلات تجارية لعدد من الكيانات وفتح حسابات بنكية وتسليم الكيانات والحسابات للمقيمين، الذين بدورهم قاموا بإجراء عمليات مالية ضخمة "إيداعات مالية وتحويلها للخارج" وبالتحقق من الكيانات التجارية وتعاملاتها الجمركية تبين عدم وجود واردات جمركية لها، وبالتحقق من مصدر الأموال تبين أنها ناتجة من جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة، حيث تم إيقافهم وإحالتهم للمحكمة المختصة بتهمة غسل أموال تجاوزت 4.29 مليار ريال.
وقد صدر الحكم المتضمن إثبات ما نسب إليهم، والحكم بمصادرة قيمة مماثلة للأموال المحولة للخارج، ومصادرة متحصلات الجريمة من أموال محجوزة في الحسابات البنكية وعقارات تجارية، وغرامات مالية بلغت 200 مليون ريال، والسجن مدة 10 سنوات للمواطن، ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه، وسجن الوافدين مدداً بلغت 25 عاماً، وإبعادهم عن البلاد بعد قضاء محكومياتهم.
وأكد المصدر على أن النيابة العامة ماضية في حماية الاقتصاد والمقدرات المالية، وأنها لن تتهاون في المطالبة بتشديد العقوبة بحق من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن المالي.
-
مصافٍ في شمال آسيا ستحصل على حصص كاملة من الخام السعودي خلال أكتوبرخفضت المملكة أسعار البيع الرسمية للمشترين الآسيويين طاقة
-
ارتفاع اليورو إلى أعلى مستوى في أكثر من 3 أسابيعوسط توقعات بتسريع "المركزي" الأوروبي وتيرة تشديد السياسة النقدية أسواق المال
-
مصر تعتزم مضاعفة عائدات السياحة إلى 30 مليار دولارمن نحو 9 مليارات دولار العام الماضي سياحة وسفر