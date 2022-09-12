كيف أثرت الأزمة الأوكرانية على تفاقم ميزان تجارة تونس؟
العجز التجاري التونسي ارتفع 61% إلى 5.3 مليار دولار في 8 أشهر
قال المعهد الوطني للإحصاء في تونس، إن العجز التجاري للدولة بلغ 16.9 مليار دينار (5.32 مليار دولار) في الأشهر الثمانية الأولى من 2022 بزيادة قدرها 61% مقارنة مع الفترة نفسها العام الماضي.
وأظهرت بيانات المعهد اليوم الاثنين، أن العجز التجاري في الأشهر الثمانية الأولى من 2021 بلغ 10.48 مليار دينار، وفقا لرويترز.
وتضاعف العجز في ميزان الطاقة إلى 6 مليارات دينار هذا العام بزيادة 107% مقارنة مع 2.9 مليار دولار العام الماضي، مدفوعا بتداعيات الحرب في أوكرانيا.
وفي أغسطس الماضي، قال المعهد الوطني للإحصاء في تونس، إن الاقتصاد التونسي سجل معدل نمو 2.8% في الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.
كما أظهرت بيانات المعهد أن العجز التجاري التونسي اتسع إلى 13.7 مليار دينار (4.36 مليار دولار) في الأشهر السبعة الأولى من عام 2022، من 8.7 مليار دينار (2.77 مليار دولار) في الفترة نفسها من عام 2021.
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