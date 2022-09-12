اقتصاد تركيا
معدل البطالة في تركيا يتراجع إلى 10.1% في يوليو.. و"المقنّعة" عند 22.5%
بلغت البطالة المقنّعة ذروتها عند مستوى 29.6% في يناير 2021 تحت تأثير إجراءات مكافحة كوفيد-19
أظهرت بيانات اليوم الاثنين، أن معدل البطالة في تركيا انخفض 0.3% على أساس شهري إلى 10.1% في يوليو، في حين استقرت البطالة المقنعة المعدلة موسمياً عند 22.5%.
شهدت البطالة المقنعة انخفاضاً في أغلب أوقات العام الماضي، بعد أن بلغت ذروتها عند مستوى 29.6% في يناير 2021 تحت تأثير إجراءات مكافحة جائحة كوفيد-19.
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وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي أيضاً أن معدل البطالة المعدل موسمياً بلغ 10.4% في يونيو.
وانخفضت مشاركة قوة العمل 0.5 نقطة مئوية عن الشهر السابق إلى 52.6%.
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