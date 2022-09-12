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معدل البطالة في تركيا يتراجع إلى 10.1% في يوليو.. و"المقنّعة" عند 22.5%

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إسطنبول (رويترز)
إسطنبول (رويترز)
اقتصاد تركيا

معدل البطالة في تركيا يتراجع إلى 10.1% في يوليو.. و"المقنّعة" عند 22.5%

بلغت البطالة المقنّعة ذروتها عند مستوى 29.6% في يناير 2021 تحت تأثير إجراءات مكافحة كوفيد-19

إسطنبول - رويترز

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أظهرت بيانات اليوم الاثنين، أن معدل البطالة في تركيا انخفض 0.3% على أساس شهري إلى 10.1% في يوليو، في حين استقرت البطالة المقنعة المعدلة موسمياً عند 22.5%.

شهدت البطالة المقنعة انخفاضاً في أغلب أوقات العام الماضي، بعد أن بلغت ذروتها عند مستوى 29.6% في يناير 2021 تحت تأثير إجراءات مكافحة جائحة كوفيد-19.

وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي أيضاً أن معدل البطالة المعدل موسمياً بلغ 10.4% في يونيو.

وانخفضت مشاركة قوة العمل 0.5 نقطة مئوية عن الشهر السابق إلى 52.6%.

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