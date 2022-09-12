وسائل إعلام رسمية: الصين ستتخذ مزيدا من الإجراءات لاستقرار الاقتصاد

نقلت وسائل إعلام رسمية عن رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ قوله اليوم الاثنين، إن الصين ستواصل اتخاذ سياسات على مراحل لاستقرار اقتصادها مع التركيز على تنشيط الاستهلاك ودعم الاستثمار وتنفيذ هذه السياسات في أقرب وقت ممكن.

وقال لي إن الصين ستنفذ إجراءات متعددة بهدف استقرار النمو والتوظيف والأسعار.

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ونقلت الإذاعة الرسمية عن لي قوله "ستشجع الصين تعافي الاستهلاك كقوة محركة رئيسية وستبذل جهودا أكبر لتعزيز استثمار فعال."

وتفادى ثاني أكبر اقتصاد في العالم الانكماش في الربع الثاني وسط إغلاقات واسعة لاحتواء كوفيد-19 وضعف في سوق العقارات كان لهما تأثير سلبي على الاستهلاك ونشاط المصانع.

وقال لي أيضا إن الصين ستسرع بناء مشاريع رئيسية وستزيد سياسة التمويل المصرفي على أساس حاجات الاقتصادات المحلية.

وأظهرت بيانات مؤخرا أن الاقتصاد الصيني فقد المزيد من الزخم في أغسطس آب، مع استمرار تراجع نشاط المصانع وتباطؤ نمو الصادرات بينما ينحسر الطلب وسط قيود كوفيد الصارمة.

وأعلن مجلس الوزراء الصيني الأسبوع الماضي عن مزيد من الخطوات لحفز الاستثمار، موسعا حزمة إجراءات لتعزيز اقتصاد تضرر بشدة من الجائحة.