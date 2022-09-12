 خالد الفالح: نخطط لإطلاق برنامج عالمي لجذب سلاسل الإمداد إلى السعودية

كشف وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، عن خطط المملكة لإطلاق مبادرة عالمية لجذب سلاسل الإمداد العالمية للمملكة بما فيها الحديد والصلب.

وأضاف الفالح خلال المؤتمر السعودي الدولي الثاني للحديد والصلب، اليوم الاثنين، أن البرنامج سيركز على تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد العالمية وقدرتها على التعافي من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

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وأشار إلى أن البرنامج سيركز أيضا على الشراكة مع المصنعين من القطاع الخاص السعودي.

وتابع الفالح: "لدى المملكة الإمكانات والمزايا الاستراتيجية ما يضعها في موقع مميز لتصبح طرفا ذا أهمية كبرى إقليميا وعالميا في مجال صناعة الحديد والصلب في المستقبل القريب".