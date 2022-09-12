اقتصاد أوروبا
معهد آيفو: الاقتصاد الألماني سينكمش بـ 0.3% العام المقبل
قياسا على توقعاته السابقة بنمو 3.7% لنفس الفترة
عدل معهد آيفو، من توقعاته لنمو الاقتصاد الألماني العام المقبل من نمو 3.7% إلى انكماش بـ0.3%.
كما رفع المعهد من توقعاته لارتفاع معدل التضخم بواقع 6% ليصل إلى 9.3% في العام المقبل.
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أما بالنسبة لتوقعات نمو الاقتصاد الألماني لهذا العام، فقد خفض المعهد من توقعاته للنمو إلى 1.6%، مقارنة مع توقعات سابقة بـ2.5%.
جاء ذلك في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة طاقة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وقطع موسكو لإمداداتها من الغاز إلى ألمانيا عبر خط نورد ستريم 1.
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