 معهد آيفو: الاقتصاد الألماني سينكمش بـ 0.3% العام المقبل 

عدل معهد آيفو، من توقعاته لنمو الاقتصاد الألماني العام المقبل من نمو 3.7% إلى انكماش بـ0.3%.

كما رفع المعهد من توقعاته لارتفاع معدل التضخم بواقع 6% ليصل إلى 9.3% في العام المقبل.

مادة اعلانية

أما بالنسبة لتوقعات نمو الاقتصاد الألماني لهذا العام، فقد خفض المعهد من توقعاته للنمو إلى 1.6%، مقارنة مع توقعات سابقة بـ2.5%.

جاء ذلك في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة طاقة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وقطع موسكو لإمداداتها من الغاز إلى ألمانيا عبر خط نورد ستريم 1.