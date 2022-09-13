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السعودية تبدأ استقبال العمالة الفلبينية.. في هذا الموعد

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وزير الموارد البشرية السعودية ونظيرته الفلبينية
وزير الموارد البشرية السعودية ونظيرته الفلبينية
اقتصاد السعودية

السعودية تبدأ استقبال العمالة الفلبينية.. في هذا الموعد

بما فيها العمالة المنزلية

دبي - العربية.نت

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وقع وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي مع وزيرة العمال المهاجرين في جمهورية الفلبين سوزان أوبلي، اليوم الثلاثاء، مذكرة تعاون حول استئناف إرسال العمالة الفلبينية بما فيها العمالة المنزلية للمملكة العربية السعودية بداية من 7 نوفمبر 2022.

وذكرت وزارة الموارد البشرية السعودية في بيان، أن المذكرة تأتي استمرارًا للعلاقات الثنائية والتاريخية بين السعودية وجمهورية الفلبين، وامتدادًا للتعاون الدائم بين البلدين في العديد من الجوانب الاقتصادية، ومن أبرزها مساهمة العاملين الفلبينيين المقدرة في سوق العمل السعودي.

وبينت المذكرة توافق رؤية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع رؤية وزارة العمال والمهاجرين في جمهورية الفلبين في حماية الجوانب الحقوقية للعاملين والتي أشاد الجانب الفلبيني بتطورها في سوق العمل السعودي نظير ما شهده السوق من مبادرات وإصلاحات جذرية أدت إلى تعزيز حماية العمال المهاجرين بما يتفق مع الاتفاقيات الأساسية والتقنية لمنظمة العمل الدولية المصادق عليها، والميثاق العالمي للأمم المتحدة بشأن الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية.

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