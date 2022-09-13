الاتصالات السعودية
السعودية.. قرار رسمي بشأن لائحة المقابل المالي لترخيص استخدام الترددات
تسهم في تحفيز الاستثمار في التقنيات اللاسلكية
أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، عن دخول لائحة المقابل المالي لترخيص استخدام الترددات حيز التنفيذ وسيتم تطبيقها على كافة تراخيص الطيف الترددي.
وأكدت الهيئة في بيان اليوم الثلاثاء، أن اللائحة ستسهم في تحفيز الاستثمار في التقنيات اللاسلكية في المملكة العربية السعودية، وتمكين الوصول لهذا المورد المحدود الذي يزداد الطلب عليه مع التطور المتسارع للتطبيقات والتقنيات اللاسلكية، كما ستساهم في تعظيم العائد الاقتصادي للطيف الترددي، ورفع كفاءته وتعزيز الاستخدام الفعال له.
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يشار إلى أن لائحة المقابل المالي لترخيص استخدام الترددات تمت الموافقة عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (632) وتاريخ 15 ذي القعدة 1443هـ.
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