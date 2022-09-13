بايدن: خفض التضخم سيستغرق المزيد من الوقت

قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن الحد من التضخم سيستغرق "مزيدًا من الوقت والعزم"، حتى مع بيانات أسعار المستهلكين الصادرة اليوم الثلاثاء لشهر أغسطس، والتي أظهرت "مزيدًا من التقدم في خفض التضخم في الاقتصاد الأميركي".

جاء ذلك في بيان صادر عن البيت الأبيض، أشار أيضًا إلى قانون خفض التضخم الذي تم إقراره مؤخرًا.

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وتراجع التضخم في الولايات المتحدة إلى 8.3% في أغسطس، وهو ما جاء أقل من التوقعات التي كانت عند 8.1%.

وأظهرت بيانات وزارة العمل الأميركية، اليوم الثلاثاء، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 0.1٪ عن يوليو على أساس شهري، بعد ثبات الشهر السابق. ومقارنة بالعام 2021، ارتفعت الأسعار بنسبة 8.3٪، وهو تباطؤ طفيف.