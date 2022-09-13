توقعات المستهلكين الأميركيين للتضخم تواصل التراجع في أغسطس

واصلت توقعات المستهلكين الأميركيين للتضخم التراجع في أغسطس، بينما استمرت أسعار البنزين في انخفاضها الحاد من مستواها القياسي المرتفع الذي سجلته في يونيو.

وأظهر المسح الشهري لتوقعات التضخم الذي يجريه فرع الاحتياطي الاتحادي في نيويورك، أن المستهلكين توقعوا أن يبلغ التضخم 5.75% على مدار الـ 12 شهرا المقبلة، انخفاضا من 6.2% في توقعاتهم في يوليو الماضي، وهو أدنى معدل منذ أكتوبر عام 2021.

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وتوقعوا أيضا أن يبلغ متوسط زيادات الأسعار 2.8% على مدار الأعوام الثلاثة القادمة، وهي أقل وتيرة منذ أواخر 2020 وانخفاضا من 3.2% في توقعاتهم في يوليو.