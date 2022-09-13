اقتصاد أوروبا
مؤشر ثقة الأعمال في ألمانيا يسجل قراءة سالبة للشهر العاشر على التوالي
المؤشر عند أدنى قراءة منذ مارس 2021
سجل مؤشر zew لثقة الأعمال في ألمانيا لشهر سبتمبر تراجعا حادا وبأكثر من التوقعات، وذلك مع اشتداد أزمة الطاقة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية بالإضافة إلى معدلات التضخم التي لا تزال مرتفعة.
وسجل مؤشر الوضع الحالي قراءة سالبة للشهر العاشر على التوالي عند -60 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ مارس 2021.
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كذلك سجل مؤشر الثقة بالاقتصاد -62 نقطة، وجاء أقل من التوقعات التي كانت عند -60 نقطة.
يذكر أن القراءة الثانية لمعدل التضخم في ألمانيا لشهر أغسطس صدرت صباحا وأظهرت استقرار المعدل عند 8.8%.
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