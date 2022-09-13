معدلات البطالة تتراجع في بريطانيا قرب أدنى مستوياتها في 50 عاماً

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الثلاثاء، أن البطالة في المملكة المتحدة لا تزال قريبة من أدنى مستوياتها في 50 عاماً بعد أن تراجعت خلال الصيف، لكن التضخم المرتفع لا يزال يضغط على الأجور.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية في بيان، إن معدل البطالة انخفض إلى 3.6% في الأشهر الثلاثة حتى نهاية يوليو.

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وذكر مكتب الإحصاءات الوطنية أنه أدنى مستوى منذ العام 1974، مضيفاً أن أحدث مستوى يقارن مع 3.8% للأشهر الثلاثة حتى نهاية يونيو.

وأشار إلى أنه على الرغم من حصول العديد من العمال على زيادات في الأجور للمساعدة في التغلب على التضخم، الذي وصل إلى أعلى مستوى في 40 عاماً فوق 10%، إلا أن الأجور بالقيمة الحقيقية تراجعت بنسبة 2.8% عن العام السابق.

وتعاني بريطانيا من أزمة غلاء المعيشة مع ارتفاع فواتير الطاقة والغذاء بشكل خاص.