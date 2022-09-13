.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

"جي بي مورغان" يقلص توقعاته لإصدار سندات الشركات في الدول النامية للثلث

  • الخط
جي بي مورغان
جي بي مورغان
الأسواق الناشئة

"جي بي مورغان" يقلص توقعاته لإصدار سندات الشركات في الدول النامية للثلث

في أحدث علامة على الضغوط الاقتصادية التي تواجهها حالياً الدول الأكثر فقراً

لندن - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

قلص بنك الاستثمار "جي بي مورغان"، توقعاته لإصدار ديون الشركات في العالم النامي بنسبة الثلث، في أحدث علامة على الضغوط الاقتصادية التي تواجهها الآن الدول الأكثر فقرا.

وهوى حجم السندات الحكومية وسندات الشركات في الاقتصادات الناشئة التي بيعت هذا العام، بينما جعلت قفزة في تكاليف الاقتراض العالمية الكثير منها إما غير راغبة أو غير قادرة على طرق الأسواق الدولية.

وقال "جي بي مورغان" يوم الاثنين، في مذكرة بحثية، إنه قلص تقديراته لإصدار سندات الشركات في الاقتصادات الناشئة للعام 2022 إلى 260 مليار دولار من 400 مليار ولار.

هل حان وقت سقوط الدولار؟.. إليك سر التفوق الأميركي! قصص اقتصادية الدولار هل حان وقت سقوط الدولار؟.. إليك سر التفوق الأميركي!

وأضاف: "لا نتوقع انتعاشا قويا في الإصدار في المستقبل القريب"، مشيرا إلى أن ما إجماليه 260 مليار دولار سيكون أدنى حجم لإصدارات سندات الشركات في الأسواق الناشئة في عام منذ 2015.

وعانت الأسواق الناشئة أحد أكبر مبيعاتها على الإطلاق هذا العام مع تضرر المعنويات من قفزة في التضخم العالمي والحرب الروسية الأوكرانية وتباطؤ حاد في الاقتصاد الصيني.

وخفض "جي بي مورغان" توقعاته لإصدار سندات الشركات في آسيا، حيث ما زال القطاع العقاري في الصين في ركود عميق، بنسبة 34% إلى 177 مليار دولار.

كما خفض تقديراته لأميركا اللاتينية بنسبة 34% إلى 41 مليار دولار، في حين قلص توقعاته لمنطقة وسط أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بنسبة 39% لكل منهما إلى 15 مليار دولار و27 مليار دولار على الترتيب.

من ناحية أخرى، يقدر محللون في بنك الاستثمار مورغان ستانلي، أن حكومات الاقتصادات الناشئة باعت ديونا قيمتها الإجمالية 67.5 مليار دولار حتى الآن هذا العام بانخفاض قدره 60.4 مليار دولار عن مجمل مبيعات العام الماضي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
منظمات دولية تحذر دول شرق إفريقيا من المجاعة منظمات دولية تحذر دول شرق إفريقيا من المجاعة
اكتشف المزيد