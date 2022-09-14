أسعار المنتجين أميركا تسجل ثاني انخفاض شهري على التوالي في أغسطس

تراجعت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة لثاني شهر على التوالي في أغسطس/ آب بينما استمرت الانخفاضات في تكلفة البنزين، مما نتج عنه أصغر زيادة سنوية في عام، وهو ما قد يهدئ المخاوف من أن يصبح التضخم مترسخا.

وقالت وزارة العمل الأميركية في تقرير، اليوم الأربعاء، إن مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي انخفض 0.1% الشهر الماضي بعد تراجعه 0.4% في يوليو/تموز، وهو أول انخفاض في المؤشر لشهرين متتاليين منذ ربيع 2020.

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وعلى مدار الاثني عشر شهرا حتى نهاية أغسطس/ آب، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين 8.7%. وتلك هي أصغر زيادة على أساس سنوي منذ أغسطس/آب 2021 وجاءت عقب ارتفاع بلغ 9.8% في يوليو/ تموز.

ومع استبعاد الغذاء والطاقة، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين 0.2% مجاريا الزيادة المسجلة في يوليو/ تموز، في ثاني زيادة شهرية معتدلة على التوالي.