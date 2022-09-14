الأوروبيون يتجهون لحظر استيراد المنتجات المصنوعة من "العمالة القسرية"

اقترحت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، حظراً من الاتحاد الأوروبي على المنتجات المصنوعة من "العمالة القسرية"، مع تشريع من شأنه أن يضيف إلى الضغط الأميركي الحالي على الصين.

لم تذكر السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي أي دولة في اقتراحها، لكنها تأتي في أعقاب دعوة البرلمان الأوروبي لمثل هذا القانون في يونيو، والتي سلطت الضوء على المخاوف بشأن حقوق الإنسان في منطقة شينجيانغ الصينية.

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وتتهم جماعات حقوقية بكين بارتكاب انتهاكات ضد الأويغور، وهم أقلية عرقية مسلمة في شينجيانغ، بما في ذلك العمل القسري الجماعي في معسكرات الاعتقال. وأصدرت الولايات المتحدة، التي تتهم الصين بارتكاب الإبادة الجماعية، قانونًا في العام 2021 يحظر على نطاق واسع استيراد البضائع من شينجيانغ.

وتنفي الصين حدوث انتهاكات في المنطقة، وهي منتج رئيسي للقطن وتورد أيضًا مواد للألواح الشمسية.

يسلط اقتراح الاتحاد الأوروبي الضوء على 27.6 مليون شخص تقول منظمة العمل الدولية إنهم شاركوا في العمل القسري في العام 2021، بزيادة 11% عن العام 2016.

تقترح المفوضية الأوروبية على الوكالات الوطنية في الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة، أن تحدد ما إذا كان صنع منتج ما قد تم عبر العمل القسري. وستنشر المفوضية قراراتها على موقع إلكتروني لتوجيه سلطات الجمارك.

ويجب أن ينطبق الحظر على جميع المنتجات، بما في ذلك المكونات، وعلى جميع مستويات الإنتاج من الاستخراج أو الحصاد إلى التصنيع، وكذلك على المنتجات المصنوعة في الاتحاد الأوروبي وصادرات الاتحاد الأوروبي.

وقد لا يؤدي القانون الجديد إلى تغييرات كبيرة في التدفقات التجارية، لكنه سيزيد الضغط على الشركات لمراقبة سلاسل التوريد.

ويكاد يكون من المؤكد أن البرلمان الأوروبي وحكومات الاتحاد، ستعدل الاقتراح الذي سيحتاج إلى الموافقة قبل أن يدخل حيز التنفيذ.