التبادل التجاري بين مصر وقطر يقفز 76.4% إلى 44.8 مليون دولار في 2021

كشفت بيانات رسمية حديثة عن ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وقطر لتصل إلى 44.8 مليون دولار خلال العام الماضي، مقابل نحو 25.4 مليون دولار سجلتها عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 76.4%.

ووفق البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، فقد بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى قطر 4.5 مليون دولار خلال عام 2021 مقابل 395 ألف دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 1049%، في حين بلغت قيمة الواردات المصرية من قطر 40.3 مليون دولار خلال العام الماضي، مقابل 25 مليون دولار في عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 61%.

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وحول أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى قطر خلال عام 2021، كانت أثاثا بقيمة 1.4 مليون دولار، وآلات وأجهزة كهربائية بقيمة 848 ألف دولار، ومصنوعات من حديد أو صلب بقيمة 632 ألف دولار، وخلاصات للدباغة بقيمة 621 ألف دولار، إضافة إلى مصنوعات حجر واسمنت بقيمة 256 ألف دولار.

أما أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من قطر خلال عام 2021 فهي: لدائن ومصنوعاته بقيمة 31.6 مليون دولار، ومنتجات كيماوية عضوية بقيمة 4.4 مليون دولار، وآلات وأجهزة كهربائية بقيمة 3.7 مليون دولار، فضلا عن وقود وزيوت معدنية بقيمة 2.4 مليون دولار، ومنتجات كيماوية غير عضوية بقيمة 2.2 مليون دولار .

وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بقطر 1.5 مليار دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 مقابل 1.3 مليار دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 14.3%، بينما بلغت قيمة تحويلات القطريين العاملين في مصر 1.8 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 مقابل نحو 2.8 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 بنسبة انخفاض بلغت نحو 34%.

وبلغت قيمة الاستثمارات القطرية في مصر نحو 507.9 مليون دولار خلال العام المالي 2020/2021 مقابل نحو 678.3 مليون دولار خلال العام المالي 2019 /2020 بنسبة انخفاض بلغت 25.1%.

ووفق البيانات، فقد بلغ عدد المصريين المتواجدين بدولة قطر طبقاً لتقديرات البعثة، نحو 141 ألف مصري حتى نهاية عام2021.