التضخم في بريطانيا يتباطأ.. وينخفض إلى 9.9% خلال أغسطس
يبقى في أعلى مستويات منذ 40 عاماً
سجل معدل التضخم في بريطانيا تباطؤا خلال أغسطس الماضي، حيث انخفض إلى 9.9% مقابل 10.1% في يوليو، لكنه يبقى في أعلى مستويات منذ 40 عاما، حسب ما أعلن المكتب الوطني للإحصاء، اليوم الأربعاء، في أوج أزمة غلاء معيشة بالبلاد.
وقال المكتب في تقريره الشهري، إن التباطؤ في التضخم يرجع بشكل رئيسي إلى "انخفاض أسعار وقود السيارات".
واستمر الارتفاع في أسعار المواد الغذائية التي كان لها أكبر الأثر في زيادة الأسعار في يوليو، وفقا لوكالة "فرانس برس".
وكان بنك إنجلترا المركزي، رفع مؤخرا سعر الفائدة الرئيسي 0.5% إلى 1.75%، وهي أول زيادة له بمقدار نصف نقطة مئوية منذ عام 1995.
وتوقع البنك أن يصل التضخم إلى ذروته عند 13.3% في أكتوبر، عندما ترتفع أسعار الطاقة المنزلية حسب المقرر.
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