.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

التضخم في بريطانيا يتباطأ.. وينخفض إلى 9.9% خلال أغسطس

  • الخط
التضخم في بريطانيا يسجل أعلى مستوى
استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية في بريطانيا
تضخم

التضخم في بريطانيا يتباطأ.. وينخفض إلى 9.9% خلال أغسطس

يبقى في أعلى مستويات منذ 40 عاماً

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

سجل معدل التضخم في بريطانيا تباطؤا خلال أغسطس الماضي، حيث انخفض إلى 9.9% مقابل 10.1% في يوليو، لكنه يبقى في أعلى مستويات منذ 40 عاما، حسب ما أعلن المكتب الوطني للإحصاء، اليوم الأربعاء، في أوج أزمة غلاء معيشة بالبلاد.

وقال المكتب في تقريره الشهري، إن التباطؤ في التضخم يرجع بشكل رئيسي إلى "انخفاض أسعار وقود السيارات".

واستمر الارتفاع في أسعار المواد الغذائية التي كان لها أكبر الأثر في زيادة الأسعار في يوليو، وفقا لوكالة "فرانس برس".

وكان بنك إنجلترا المركزي، رفع مؤخرا سعر الفائدة الرئيسي 0.5% إلى 1.75%، وهي أول زيادة له بمقدار نصف نقطة مئوية منذ عام 1995.

وتوقع البنك أن يصل التضخم إلى ذروته عند 13.3% في أكتوبر، عندما ترتفع أسعار الطاقة المنزلية حسب المقرر.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
السلطات الباكستانية تحذر من وقوع كارثة صحية جراء الفيضانات السلطات الباكستانية تحذر من وقوع كارثة صحية جراء الفيضانات
اكتشف المزيد