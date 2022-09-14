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15 تريليون دولار حجم سوق الذكاء الاصطناعي بحلول 2030

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القمة العالمية للذكاء الاصطناعي
من القمة العالمية للذكاء الاصطناعي
ذكاء اصطناعي

15 تريليون دولار حجم سوق الذكاء الاصطناعي بحلول 2030

الذكاء الاصطناعي يسهم في تحسين مستوى اتخاذ القرارات

دبي - العربية.نت

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أكد متحدثون ضمن أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها الثانية أن حجم سوق الذكاء الاصطناعي قدر بحوالي 65 مليار دولار في 2020، ومن المتوقع أن يصل إلى 15 تريليون دولار بحلول عام 2030م.

وأشار المتحدثون في جلسة "الاستثمار في الذكاء الاصطناعي من شركات ناشئة إلى شركات تعاونية" التي عقدت اليوم ضمن أعمال القمة، إلى أهمية تعاون الشركات الناشئة لتوظيف الذكاء الاصطناعي لتطوير الإمكانات ومواكبة النمو العالمي في هذا المجال، إضافة إلى كيفية ضمان استفادة البشر والمدن والنظم البيئية والمجتمعات من الاستثمار في الذكاء الاصطناعي.

وشارك في الجلسة العضو المنتدب والرئيس العالمي الفخري لمجموعة بوسطن الاستثمارية الدكتور هانس بول، ومؤسس شركة إعمار ونون دوت كوم محمد العبار، ورئيسة قطاع التكنولوجيا والإعلام بصندوق الاستثمارات العامة شهد العطار، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

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وفي جلسة حوارية حول البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، أفاد الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات السعودية المهندس عليان الوتيد أن الذكاء الاصطناعي ساعد في تحسين مستوى اتخاذ القرارات المناسبة على مستوى الشركة واستثماراتها، والعمل بشكل أفضل في تقديم منتجات الشركة من خلال توظيف التقنية والمواهب والمهارات لتحقيق أهدافها.

وأوضح الوتيد أن الأطر التشريعية حاليًا في المملكة العربية السعودية تواكب الركب في مجال التقنية الذي يتطور بشكل كبير وسريع، وهذا يعد دعمًا كبيرًا جدًا لمختلف سلاسل القيمة للتقنية والذكاء الاصطناعي لنكون قائدين على المستوى العالمي.

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