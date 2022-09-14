"المركزي" يرفع سعر بيع الدولار في مصر إلى هذا المستوى

شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في تعاملات الأربعاء، ارتفاعاً، مع ترقب الأسواق قرارا بخفض سعر العملة المحلية.

ويتعرض الجنيه المصري لضغوط كبيرة بسبب انعكاسات الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد حيث أدت إلى ارتفاع تكلفة استيراد السلع الأساسية والوقود وخروج نحو 20 مليار دولار من استثمارات الأجانب غير المباشرة في أدوات الدين المصرية.

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ورفع البنك المركزي المصري سعر بيع الدولار إلى مستوى 19.42 جنيهاً و19.34 جنيهاً للشراء.

وفي بنوك الأهلي المصري وبنك مصر، سجل سعر صرف الدولار مستوى 19.34 جنيهاً للشراء و19.4 جنيهاً للبيع.

وفي البنوك الخاصة، سجل سعر الصرف لدى البنك التجاري الدولي مستوى 19.36 جنيهاً للشراء، و 19.42 جنيهاً للبيع، وبلغ سعر صرف الورقة الأميركية الخضراء مستوى 19.34 جنيهاً للشراء، و 19.42 جنيهاً للبيع لدى البنك العربي الأفريقي، وسجل سعر الصرف لدى مصرف أبو ظبي الاسلامي مستوى 19.39 جنيهاً للشراء، و 19.42 جنيهاً للبيع.

وسجل سعر صرف اليورو في البنك الأهلي وبنك مصر مستوى 19.25 جنيهاً للشراء، و19.44 جنيهاً للبيع. ولدى البنك المركزي المصري، سجلت متوسطات أسعار صرف اليورو مقابل الجنيه المصري مستوى 19.32 جنيهاً للشراء، و19.40 جنيهاً للبيع.

كما سجل سعر صرف الجنيه الإسترليني لدى البنك الأهلي المصري وبنك مصر، مستوى 22.2 جنيهاً للشراء، و22.44 جنيهاً للبيع.

وفي البنك المركزي المصري، سجلت متوسطات أسعار الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري مستوى 22.33 جنيهاً للشراء، 22.42 جنيهاً للبيع.

عربياً، سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري لدى البنك الأهلي المصري وبنك مصر مستوى 5.13 جنيهاً للشراء، و5.16 جنيهاً للبيع، وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مستوى 5.26 جنيه للشراء، و5.28 جنيهاً للبيع. فيما بلغ سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري مستوى 60.46 جنيهاً للشراء، و62.86 جنيهاً للبيع.