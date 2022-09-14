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بنوك عالمية تتوقع رفع الفائدة الأميركية 100 نقطة أساس الأسبوع المقبل

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الفيدرالي الأميركي مناسبة (فرانس برس)
الفيدرالي الأميركي (فرانس برس)
الفيدرالي الأميركي

بنوك عالمية تتوقع رفع الفائدة الأميركية 100 نقطة أساس الأسبوع المقبل

مجموعة CME: احتمالات رفع الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس ارتفعت بقوة

دبي - العربية.نت

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ارتفعت احتمالات قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع الفائدة في الشهر الجاري بوتيرة عالية، بعد بيانات التضخم في الولايات المتحدة التي جاءت أعلى من التوقعات.

وقالت مجموعة CME إن احتمالات رفع الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس وصلت إلى 28% أمس مقابل صفر في المئة أول من أمس.

وفي المقابل، انخفضت توقعات المستثمرين لرفع الفائدة بواقع 75 نقطة أساس إلى 72% مقابل 91% أول من أمس.

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وبدورها، رجحت شركة "نومورا" أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي معدل الفائدة بمقدار نقطة مئوية كاملة في اجتماع الأسبوع المقبل.

وكان الاحتياطي الفدرالي قد رفع الفائدة 75 نقطة أساس خلال اجتماعي يونيو ويوليو الماضيين، لتصل إلى نطاق ما بين 2.25% و2.50%.

كانت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة قد سجلت ارتفاعا مفاجئا في أغسطس/آب على أساس شهري، إذ قوبل تراجع أسعار البنزين بارتفاع في تكاليف الإيجار والطعام، مما يعطى غطاء لمجلس الاحتياطي الاتحادي لإعلان زيادة كبيرة أخرى في أسعار الفائدة يوم الأربعاء المقبل.

وقالت وزارة العمل الثلاثاء، إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 0.1%، الشهر الماضي بعدما ظل دون تغيير في يوليو/تموز.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا تراجع مؤشر أسعار المستهلكين 0.1%.

وفي الاثني عشر شهرا حتى أغسطس/آب، صعدت أسعار المستهلكين بنسبة 8.3%. ويعني ذلك تباطؤا في المؤشر الذي ارتفع بنسبة 8.5%، في يوليو/تموز. وكان المؤشر السنوي وصل لذروته عند 9.1%، في يونيو/حزيران، وهو أكبر ارتفاع منذ نوفمبر/تشرين الثاني من عام 1981.

ويعقد مسؤولو بنك الاحتياطي الاتحادي اجتماعا دوريا يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين في وقت لا يزال فيه التضخم بعيدا عن المعدل المستهدف من البنك عند 2%.

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