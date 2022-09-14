غورغيفا للبنوك المركزية: التضخم "عنيد".. كونوا "مثابرين" في محاربته

قالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغيفا، اليوم الأربعاء، إنه يجب على مسؤولي البنوك المركزية أن يبقوا على تصميمهم لمحاربة التضخم المرتفع، معتبرة أن خبراء اقتصاديين كثيرين أخطأوا عندما تكهنوا العام الماضي بأن التضخم سينحسر.

وأضافت كريستالينا غورغيفا: "التضخم عنيد وقاعدته أعرض مما كنا نعتقد... ما يعنيه ذلك هو أن مسؤولي البنوك المركزية بحاجة لأن يكونوا مثابرين في محاربته".

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وقالت غورغيفا إنه إذا أظهرت سياسات المالية العامة والسياسة النقدية أداء جيدا، فإن العام القادم ربما سيكون أقل إيلاما، وفقاً لرويترز.

وأضافت أنه إذا كانت سياسات المالية العامة غير محددة الأهداف بدرجة كافية فإنها قد تصبح "عدو السياسة النقدية وتغذي التضخم".

يشار إلى أن صندوق النقد الدولي، أكد أنه بصدد زيادة التمويل الطارئ للبلدان المتضررة من ارتفاع أسعار المواد الغذائية ونقص إمداداتها الناجم عن الحرب في أوكرانيا، إذ تعد 20 إلى 30 دولة في أمس الحاجة لهذه الإمدادات.

وقالت مديرة الصندوق كريستالينا غورغيفا إن أعضاء مجلسه التنفيذي كانوا "إيجابيين للغاية" بشأن خطة المساعدات المقترحة عندما اجتمعوا بشكل غير رسمي الاثنين، معبرة عن أملها في أن يوافقوا عليها للسماح بالصرف السريع للأموال.