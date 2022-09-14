صندوق النقد
مديرة صندوق النقد: كبار الدائنين يتحملون مسؤولية منع انفجار مشكلات الديون
أكدت أن 25% من الأسواق الناشئة و60% من البلدان منخفضة الدخل في حالة ضائقة ديون
قالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغيفا، إن الصين وكبار الدائنين الآخرين يتحملون مسؤولية منع انفجار مشكلات الديون التي تواجه الأسواق الناشئة والبلدان منخفضة الدخل.
وأضافت، خلال فعالية استضافها مركز التنمية العالمية، يوم الثلاثاء، أن 25% من الأسواق الناشئة و60% من البلدان منخفضة الدخل في حالة ضائقة ديون أو قريبة منها.
مادة اعلانية
وتابعت غورغيفا: "رسالتي إلى كبار الدائنين، للصين، والقطاع الخاص/ هي أنه كلما زادت حصتكم، زادت مسؤوليتكم.. من مصلحتكم كمقرضين منع انفجار المشكلة".
اقرأ أيضاً
-
صندوق النقد: "تمويل طارئ" للبلدان المتضررة من ارتفاع أسعار الغذاءأكد أن 30 دولة في أمس الحاجة للإمدادات اقتصاد
-
التضخم في بريطانيا يتباطأ.. وينخفض إلى 9.9% خلال أغسطسيبقى في أعلى مستويات منذ 40 عاماً اقتصاد
-
"موانئ أبوظبي" تستحوذ على حصة أغلبية في شركتين مصريتين بـ140 مليون دولاراشترت 70% من "ترانسمار" و"ترانسكارجو" شركات
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية