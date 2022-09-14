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مديرة صندوق النقد: كبار الدائنين يتحملون مسؤولية منع انفجار مشكلات الديون

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المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا
مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا.
صندوق النقد

مديرة صندوق النقد: كبار الدائنين يتحملون مسؤولية منع انفجار مشكلات الديون

أكدت أن 25% من الأسواق الناشئة و60% من البلدان منخفضة الدخل في حالة ضائقة ديون

واشنطن - رويترز 

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قالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغيفا، إن الصين وكبار الدائنين الآخرين يتحملون مسؤولية منع انفجار مشكلات الديون التي تواجه الأسواق الناشئة والبلدان منخفضة الدخل.

وأضافت، خلال فعالية استضافها مركز التنمية العالمية، يوم الثلاثاء، أن 25% من الأسواق الناشئة و60% من البلدان منخفضة الدخل في حالة ضائقة ديون أو قريبة منها.

وتابعت غورغيفا: "رسالتي إلى كبار الدائنين، للصين، والقطاع الخاص/ هي أنه كلما زادت حصتكم، زادت مسؤوليتكم.. من مصلحتكم كمقرضين منع انفجار المشكلة".

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