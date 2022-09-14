"المالية" السعودية توقع اتفاقيات تمويل مشاريع بـ25 مليار ريال مع بنوك محلية

وقَّعت وزارة المالية السعودية، اتفاقيات تمويل مع عددٍ من البنوك المحلية بقيمة بلغت 25 مليار ريال لتنفيذ بعض مشاريع البنية التحتية المُجدول البدء بها في عامي 2023م و2024م؛ بهدف تسريع دخول تلك المشاريع حيز التنفيذ.

وبحسب بيان لوزارة المالية السعودية، اليوم الأربعاء، فإن توقيع هذه الاتفاقيات جاء بترتيب من المركز الوطني لإدارة الدين اتساقًا مع توجَّه وزارة المالية في تمكين ودعم مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية في سياق تحقيق رؤية المملكة 2030.