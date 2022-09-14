شركات
"بلومبرغ": الصندوق السيادي النرويجي وجهاز قطر يعتزمان الاستثمار في طرح "بورشه"
"فولكسفاغن" ستبدأ تلقي طلبات للاكتتاب الأسبوع المقبل
حصلت شركة "فولكسفاغن" على موافقة صندوق الثروة السيادي النرويجي وجهاز قطر للاستثمار ومستثمرين كبار آخرين بينهم T Rowe Price Group لشراء أسهم في "بورشه" Porsche التابعة لـ"فولكسفاغن"، المتوقع إدراجها في السوق الأوروبية، بحسب ما ذكرته مصادر لوكالة بلومبرغ.
وتعهّد جهاز قطر للاستثمار مبدئيا بشراء حصة قدرها 4.99% في "بورشه"، علما أن الشركة تسعى للحصول على تقييم بنحو 70 إلى 85 مليار يورو، بحسب المصادر.
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وتعتزم "فولكسفاغن" وضع اللمسات الأخيرة على النطاق السعري لطرح "بورشه" بنهاية الأسبوع الحالي، والبدء في تلقي طلبات المستثمرين في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.
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