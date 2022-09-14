"مدن" السعودية توقع عقداً لإنشاء 84 مصنعاً جاهزاً بالشراكة مع القطاع الخاص

وقعت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، مع شركة "ماسك للخدمات اللوجستية" عقداً لإنشاء 84 مصنعاً جاهزاً بمساحات 700م2 واستثمارات تصل إلى 85 مليون ريال.

ويشمل العقد تخصيص أرض صناعية على مساحة إجمالية تبلغ 80749 م2 في المدينة الصناعية الثالثة بالرياض، ويأتي توقيع العقد في إطار دعمها لروّاد ورائدات الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني.

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وأكد مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي المتحدث الرسمي قصي العبدالكريم، أن توقيع عقد تخصيص أرض صناعية مع شركة "ماسك للخدمات اللوجستية" يأتي في إطار سعي "مدن" لتوحيد الجهود وتعزيز علاقات الشراكة مع القطاع الخاص، للمساهمة بفاعلية في مسيرة التحوُل الاقتصادي كأحد أركان إستراتيجيتها لتمكين الصناعة وزيادة المحتوى المحلي تماشياً مع رؤية المملكة 2030، وفقا لوكالة الأنباء السعودية، "واس".

وأشار إلى أن تمكين روّاد ورائدات الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة يُمثّل هدفاً استراتيجياً لـ "مدن" تسعى لتحقيقه بالتعاون مع المؤسسات الرسمية والقطاعين العام والخاص، حيث تعمل على تطوير منتجات وخدمات جديدة وحلول تمويلية تُعزّز من تجربتهم بالمدن الصناعية، وتؤسس لبيئة متكاملة تسهم في جعل المملكة موطناً للاستثمارات النوعية ذات القيمة المضافة للصناعة السعودية.

وقال إن المدن الصناعية لقرابة 1000 مصنع جاهز 95% منها مُخصّصٌ للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والاستثمارات النسائية.

وبيّن أن منتج المصانع الجاهزة يتميز بتعدد الخيارات التي تلاءم جميع متطلبات الأنشطة الاقتصادية الحديثة ومنها المساحات المتنوعة بين 700م² و1500م²، والوحدات الصغيرة بمساحات 350م2، وذلك ضمن المبادرات الموكلة إلى "مدن" في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب".

يذكر أن "مدن" أعلنت مؤخرًا تدشين 58 مصنعاً جاهزاً بمساحة 700م2 في مدينة سدير للصناعة والأعمال، لتحفيز دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال في الاقتصاد الوطني طبقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتتولى "مدن" منذ العام 2001م تطوير الأراضي الصناعية متكاملة الخدمات، إذْ تشرف حالياً على 36 مدينة صناعية في أنحاء المملكة تضم أكثر من 4 آلاف مصنع منتج وتحت الإنشاء والتأسيس، بجانب إشرافها على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة، كما تعمل على تطوير منظومتها الاستثمارية وتعزيزها بمعايير برنامج جودة الحياة لمواكبة تطلعات شركائها بالقطاع الخاص وتمكين دور المرأة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.