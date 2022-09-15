تركيا تحت مزيد من الضغوط الأميركية الأوروبية لتطبق العقوبات على روسيا

ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يكثفان ضغوطهما على تركيا لتطبق العقوبات على روسيا.

ونقلت الصحيفة عن اثنين من المسؤولين الغربيين مشاركين في الخطط، أن واشنطن تركز على البنوك التركية التي اندمجت في نظام "مير" الروسي للمدفوعات، فيما تعد بروكسل وفدا للتعبير عن مخاوفها للمسؤولين الأتراك مباشرة.

مادة اعلانية

وكان نائب وزير الخزانة الأميركي والي أدييمو، قال في وقت سابق، إن موسكو تحاول استعمال أنقرة للتهرّب من العقوبات المفروضة عليها.

وأعرب أدييمو في حديثه مع نائب وزير المالية في تركيا يونس إليتاس، الشهر الماضي، عن مخاوف بلاده من استخدام كيانات وأفراد روس تركيا للتهرب من العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة و30 دولة أخرى.

وكرر اهتمام الولايات المتحدة بنجاح الاقتصاد التركي، معرباً عن التزام وزارة الخزانة بشراكتها مع حكومة أنقرة لحماية وسلامة قطاعها المصرفي.

يشار إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قال في مارس الماضي، إن أنقرة لا تستطيع فرض عقوبات على روسيا بسبب احتياجاتنا للطاقة.

كما أكد وزير خارجيته، مولود تشاوش أوغلو، أن بإمكان الممولين الروس الاستمرار في القدوم وممارسة نشاطهم التجاري في تركيا، طالما أنهم يحترمون القانون التركي والدولي.