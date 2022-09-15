ارتفاع التضخم السنوي في السعودية إلى 3% في أغسطس
ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 4%
كشفت بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، ارتفاع معدل التضخم لشهر أغسطس 2022، إلى 3% على أساس سنوي.
وأرجعت الهيئة في تقرير لها، اليوم الخميس، الارتفاع إلى زيادة أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 4% وأسعار النقل بنسبة 4%.
وقالت الهيئة إن قسم الأغذية والمشروبات تأثر بارتفاع أسعار الأغذية بنسبة 4.3%، التي تأثرت بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 6.7%. وكان لارتفاع هذا القسم تأثير كبير في ارتفاع التضخم السنوي في أغسطس 2022، نظراً لوزنه في المؤشر البالغ 18.8%.
وتأثر قسم النقل بارتفاع أسعار السيارات بنسبة 4.7%.
وسجل مؤشر أسعار المستهلك لشهر أغسطس 2022 ارتفاعاً هامشياً بنسبة 0.4% مقارنة بشهر يوليو 2022، وتأثر التضخم الشهري بارتفاع قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.8% والذي بدروه تأثر بارتفاع أسعار الأغذية بنسبة 0.9%.
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