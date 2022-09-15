التضخم السنوي في الأرجنتين يقفز إلى 80% في أغسطس

أظهرت بيانات رسمية يوم الأربعاء، أن التضخم الشهري في الأرجنتين ارتفع 7% في أغسطس، متجاوزا التوقعات، فيما قفز إلى حوالي 80% على أساس سنوي، رغم جهود الحكومة والبنك المركزي لكبح زيادات حادة في الأسعار.

وقراءة التضخم على أساس شهري التي أوردتها وكالة الإحصاء الحكومية أقل من تلك المسجلة في يوليو والبالغة 7.4%، لكنها تتجاوز متوسط توقعات محللين شملهم استطلاع أجرته "رويترز" والبالغ 6.6%.

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ويعاني البلد الواقع في أميركا الجنوبية، وهو منتج رئيسي للحبوب، واحدا من أعلى معدلات التضخم في العالم.

وتفاقم الوضع مع زايد تكاليف الغذاء والوقود العالمية، وهو ما يؤثر سلبا على شعبية حكومة الرئيس ألبرتو فرنانديز التي تمثل يسار الوسط قبل انتخابات العام القادم.

وبلغ التضخم في الـ12 شهرا الأخيرة حتى نهاية أغسطس 78.5%، في حين زادت الأسعار 56.4% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام.

وتوقع استطلاع أجراه البنك المركزي مؤخرا أن الأرجنتين ستنهي العام عند معدل تضخم قدره 95%، في حين يتوقع محللون بالقطاع الخاص أنه سيصل إلى 100%.