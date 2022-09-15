التضخم في السودان ينخفض إلى 117.42% في أغسطس

قال الجهاز المركزي للإحصاء في السودان اليوم الخميس، إن معدل التضخم السنوي انخفض إلى 117.42% في أغسطس من 125.41% في يوليو، وفق رويترز.

وتدهور اقتصاد السودان في أعقاب أحداث أكتوبر الماضي والتي تسببت في تعليق التمويل الدولي، كما انخفضت قيمة عملته إلى أكثر من الربع.

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ويعاني السودان أيضا من شح حاد في العملة الصعبة.

جدير بالذكر أن معدل التضخم السنوي في السودان انخفض إلى 125.41% في يوليو من 148.88% في ‬‬يونيو، بحسب بيانات الجهاز المركزي للإحصاء.