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التضخم في السودان ينخفض إلى 117.42% في أغسطس

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اقتصاد السودان

التضخم في السودان ينخفض إلى 117.42% في أغسطس

مقارنة مع 125.41% في يوليو السابق

دبي - العربية.نت

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قال الجهاز المركزي للإحصاء في السودان اليوم الخميس، إن معدل التضخم السنوي انخفض إلى 117.42% في أغسطس من 125.41% في يوليو، وفق رويترز.

وتدهور اقتصاد السودان في أعقاب أحداث أكتوبر الماضي والتي تسببت في تعليق التمويل الدولي، كما انخفضت قيمة عملته إلى أكثر من الربع.

ويعاني السودان أيضا من شح حاد في العملة الصعبة.

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جدير بالذكر أن معدل التضخم السنوي في السودان انخفض إلى 125.41% في يوليو من 148.88% في ‬‬يونيو، بحسب بيانات الجهاز المركزي للإحصاء.

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