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المركزي السعودي يصدر تراخيص لشركتي تقنية مالية في مجال المدفوعات

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البنك المركزي السعودي
اقتصاد السعودية

المركزي السعودي يصدر تراخيص لشركتي تقنية مالية في مجال المدفوعات

لدعم قطاع شركات المدفوعات والتقنيات المالية

دبي - العربية.نت

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أعلن البنك المركزي السعودي الترخيص لشركتين من شركات التقنية المالية الجديدة في مجال المدفوعات الإلكترونية، وهي شركة بحر العرب المالية، وشركة فاتورة، وذلك لتقديم خدمات المدفوعات للتجارة الإلكترونية.

ويبلغ إجمالي عدد الشركات المرخص لها من قِبل البنك المركزي لتقديم خدمات المدفوعات 21 شركة، إضافة إلى حصول 5 شركات على موافقة أولية.

وتهدف خطوة المركزي السعودي إلى تمكين قطاع التقنية المالية عبر السماح بدخول أنشطة جديدة؛ لتعزيز استقرار القطاع ونموِّه، وجذب شريحة جديدة من المستثمرين والشركات التي تحقق قيمة مضافة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

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وأكد البنك المركزي، على السعي المستمر لدعم قطاع شركات المدفوعات والتقنيات المالية، ورفع مستوى فاعلية التعاملات المالية ومرونتها، إضافةً إلى تمكين الابتكار في الخدمات المالية المقدمة وتشجيعه، وبما يُحقق أهدافه لتعزيز مستوى الشمول المالي وتمكين وصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع.

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