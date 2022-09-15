تركيا تستحوذ على 8% من الصادرات المصرية في النصف الأول

كشفت بيانات رسمية حديثة، عن زيادة الصادرات المصرية لمختلف دول العالم خلال النصف الأول من العام الجاري، لتسجل 27.4 مليار دولار مقابل نحو 20.1 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي بزيادة بلغت 7.3 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع بلغت نحو 36%.

وأشارت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، إلى أكبر 10 دول استوردت من مصر خلال النصف الأول من العام 2022 مستحوذة على نحو 13.966 مليار دولار، ما يشكل نحو 50.9% من إجمالي الصادرات المصرية خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.

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وأوضحت البيانات أنه في مقدمة هذه الدول، حلت تركيا، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية إليها نحو 2.2 مليار دولار، مستحوذة على أكثر من 8% من إجمالي الصادرات المصرية خلال النصف الأول من العام 2022.

وجاءت إيطاليا في المركز الثاني، بقيمة صادرات بلغت نحو 1.9 مليار دولار، تلتها إسبانيا في المركز الثالث بقيمة 1.7 مليار دولار، ثم الهند بقيمة 1.4 مليار دولار محتلة بذلك المركز الرابع.

وحلت الولايات المتحدة الأميركية في المركز الخامس، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية إليها نحو 1.3 مليار دولار، تلتها في المركز السادس، الصين بقيمة 1.3 مليار دولار.

واحتلت السعودية المركز السابع بقيمة صادرات بلغت نحو 1.2 مليار دولار، تلتها فرنسا في المركز الثامن بقيمة 1.1 مليار دولار، ومن ثم حلت دولة الإمارات في المركز التاسع بقيمة 955.2 مليون دولار، لتأتي اليونان في المركز العاشر بقيمة 911.8 مليون دولار.

وتصدرت منتجات البترول، قائمة أهم عشر سلع صدرتها مصر إلى مختلف الدول خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث بلغت قيمة صادرات مصر منها 8 مليارات دولار، وجاء صادرات البترول الخام في المرتبة الثانية بقيمة 1.9 مليار دولار.

وفي المركز الثالث حلت صادرات الأسمدة بقيمة 1.6 مليار دولار، ثم الملابس الجاهزة في المركز الرابع بقيمة 1.3 مليار دولار، ومن ثم الفواكه الطازجة في المركز الخامس بقيمة 1.1 مليار دولار.

وفي المركز السادس، جاءت اللدائن بأشكالها الأولية بقيمة مليار دولار، ثم عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بقيمة 458.5 مليون دولار، تلتها البطاطس بقيمة 353.1 مليون دولار، ثم منتجات مسطحة بالدرفلة من حديد أو صلب بقيمة 233.1 مليون دولار، وأخيراً السجاد والكليم بقيمة 230 مليون دولار.