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صافي احتياطيات تركيا من النقد الأجنبي يستقر عند 14.1 مليار دولار

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البنك المركزي التركي
البنك المركزي التركي
اقتصاد تركيا

صافي احتياطيات تركيا من النقد الأجنبي يستقر عند 14.1 مليار دولار

انخفضت بشدة في السنوات القليلة الماضية

إسطنبول - رويترز

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أظهرت بيانات من البنك المركزي التركي، اليوم الخميس، أن صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك استقر عند 14.09 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في التاسع من سبتمبر/أيلول، بزيادة طفيفة للغاية عن الأسبوع السابق.

وسعر الصرف الذي استخدمته رويترز هو 18.2195 ليرة مقابل الدولار اليوم الخميس. وتراجع صافي احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي التركي في يوليو/تموز إلى 6.07 مليار دولار، وهو أدنى مستوى خلال ما لا يقل عن 20 عاما، قبل أن يتعافى مجددا في الأسابيع الماضية.

وانخفضت احتياطيات النقد الأجنبي بشدة في السنوات القليلة الماضية، وكان آخر انخفاض قد نتج عن بيع البنك المركزي التركي مليارات الدولارات في عمليات تدخل في السوق في أعقاب أزمة عملة في ديسمبر/كانون الأول.

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واختتمت الليرة عام 2021 بانخفاض 44% مقابل الدولار، وهو ما ساهم في زيادة التضخم إلى أكثر من 80%، وهو أعلى مستوى في عهد الرئيس رجب طيب أردوغان.

وانخفضت العملة بأكثر من 27%، مقابل الدولار هذا العام.

ولبى البنك المركزي التركي حاجة السوق لأكثر من 30 مليار دولار من النقد الأجنبي منذ ديسمبر/كانون الأول باستخدام احتياطياته، بالإضافة إلى تدخلات مباشرة في سوق النقد الأجنبي في 2019-2020، عندما باع 128 مليار دولار لدعم الليرة.

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