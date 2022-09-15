صندوق النقد: ملتزمون بالعمل مع السلطات المصرية لاستقرار الاقتصاد

قال صندوق النقد الدولي، إنه ملتزم تماما بالعمل مع السلطات المصرية من أجل استقرار الاقتصاد والتعامل مع تبعات الحرب في أوكرانيا، وفقا لرويترز.

قال الخبير الاقتصادي هاني جنينة، إن مصر لم تتوصل حتى الآن إلى تحديد قيمة القرض من صندوق النقد الدولي.

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وذكر جنينة في مقابلة مع "العربية"، أنه كلما قلت قيمة القرض، قلت الشروط المفروضة على مصر.

ويرى أن قيمة القرض إذا انخفضت أو كانت ضعيفة فإنها لن تكون فعالة أو تدرأ التخوف لدى المستثمرين من قدرة مصر على التعافي من هذه الأزمة في الأمد القصير.

وأكد جنينة أنه لا يمكن التغاضي عن تغيير سعر صرف الجنيه، مشيرا إلى مرونة سعر الصرف والتقشف مبادئ أساسية للتعاون مع الصندوق.

توقّع بنك Standard Chartered اتفاق الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 6 مليارات دولار قبل نهاية سبتمبر.

ويرى البنك أن التحرك في سعر الصرف سيكون تدريجيا، متوقعا أن يرتفع سعر الدولار إلى 20.75 جنيه بنهاية العام الحالي.

وفي سياق متصل، حافظ البنك على توقعاته لبلوغ معدلات التضخم 11.6% في السنة المنتهية في يونيو 2023، وأن يبلغ الذروة عند 15% في الربع الرابع من عام 2022.

يشار إلى أن معدل التضخم سجل 14.6% في أغسطس إثر ارتفاع أسعار الوقود، ومن المتوقع بحسب البنك أن يرفع البنك المركزي الفائدة بـ 100 نقطة أساس في اجتماعه في 22 سبتمبر لكبح هذه المعدلات.