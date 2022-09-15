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ميزانية تركيا تسجل فائضا 1.8 مليار دولار في 8 أشهر

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اقتصاد تركيا

ميزانية تركيا تسجل فائضا 1.8 مليار دولار في 8 أشهر

197 مليون دولار فائض الميزانية في أغسطس

إسطنبول - رويترز

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أظهرت بيانات من وزارة المالية التركية اليوم الخميس أن الميزانية المركزية سجلت فائضا قدره 3.59 مليار ليرة (197 مليون دولار) في أغسطس/ آب، بينما بلغ الفائض الأولي 26.23 مليار ليرة.

وبلغت مدفوعات الميزانية لخطة لتعويض خسائر المودعين بالليرة، والتي تم تبنيها في ديسمبر/ كانون الأول لوقف تراجع العملة، 15 مليار ليرة (822 مليون دولار) في أغسطس/ آب.

وسجلت الميزانية في الأشهر الثمانية الأولى من العام فائضا 33.13 مليار ليرة (1.81 مليار دولار)، وفائضا أوليا 207.12 مليار ليرة. وبلغت مدفوعات خطة دعم المودعين 75.61 مليار ليرة في تلك الفترة.

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