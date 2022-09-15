 بوتين: وفد روسي من 80 شركة كبرى يزور إيران الأسبوع المقبل

ذكرت وكالة الإعلام الروسية نقلا عن الرئيس فلاديمير بوتين اليوم الخميس، أن وفدا من 80 شركة كبرى سيزور إيران الأسبوع المقبل.

وبوتين والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يحضران قمة منظمة شنغهاي للتعاون في سمرقند بأوزبكستان.

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وكان وزير الخارجية الإيراني قال في وقت سابق إن طهران وقعت مذكرة للانضمام إلى التكتل.

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الأسبوع الماضي، أن الولايات المتّحدة ستفرض على الحرس الثوري الإيراني وعدد من الشركات الإيرانية سلسلة عقوبات لتورّطهم في تزويد روسيا بمسيّرات حربية لاستخدامها في العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

والعقوبات التي تعتزم واشنطن فرضها على هذه الكيانات تنصّ خصوصاً على تجميد كل أصولها وممتلكاتها في الولايات المتحدة. كما أن هذه العقوبات تزيد المخاطر المترتّبة على كل شركة في العالم تتعامل مع هذه الكيانات، كونها تجعل هذه الشركات عرضة للعقوبات الأميركية.