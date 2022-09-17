"التجارة" السعودية تمنع وضع هذه الشعارات على المنتجات التجارية
منها علم الدولة وشعارها وصور القيادة والمسؤولين
أكدت وزارة التجارة السعودية، منعها "الأفراد والمنشآت التجارية" من استخدام علم المملكة المتضمن لفظ الجلالة وكلمة التوحيد وشعار الدولة "السيفين والنخلة" وصور القيادة و المسؤولين وأسمائهم في التعاملات التجارية من "مطبوعات، وسلع ومنتجات، ونشرات إعلامية، وإهداءات خاصة وغيرها".
وكشفت الوزارة، في بيان عن قيامها بتنفيذ جولات رقابية على الأسواق في جميع مناطق المملكة لضبط هذه المخالفات في كافة الأوقات بما فيها فترة احتفالية اليوم الوطني، كما تقوم الوزارة بمراقبة المتاجر الإلكترونية، وسيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق من يخالف ذلك.
الجدير بالذكر أنه صدر تعميم للمنشآت التجارية قبل 4 أعوام تنفيذاً للأمر السامي رقم 3587 في تاريخ 21 محرم 1440 هـ، القاضي بمنع استخدام شعار الدولة "السيفين والنخلة" في التعاملات التجارية.
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