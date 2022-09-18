النقل السعودية تعلن بدء تطبيق العمل بوثيقة النقل الإلكترونية لهذه الفئات

أعلنت الهيئة العامة للنقل في السعودية، عن بدء العمل بإصدار "وثيقة نقل" لناقلي المواد البترولية، والمواد الخطرة، والسيارات، وذلك من خلال بوابة "نقل" الإلكترونية، من اليوم الأحد 18 سبتمبر 2022.

وأوضحت الهيئة أن "وثيقة النقل" ستسهم هذه الوثيقة في رفع جودة الخدمة وتعزيز سلامة النقل، كما تُتيح الاطلاع على تفاصيل عملية النقل؛ لضمان حفظ الحقوق لجميع المعنيين من مزودي الخدمات والمستفيدين، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

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وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الهيئة العامة للنقل في أتمتة خدماتها وتعظيم الاستفادة من دور التقنية في إكمال رحلة التحول الرقمي وتحقيق المزيد من التقدم والتطور لخدمات النقل، وتحقيقًا لذلك وفرت الهيئة العديد من الخدمات الإلكترونية للمستفيدين من خلال بوابة نقل التي تمكّن وتُتيح للناقلين الاستفادة من أكثر من 200 خدمة إلكترونية.

وتعد وثيقة النقل الإلكترونية خطوة مهمة نحو تنظيم عمليات النقل في نشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن على الطرق البرية في المملكة وتُهيئ القاعدة الأساسية لعمليات وخدمات النقل ومواكبة كل التغيرات والتطورات في القطاع اللوجستي.