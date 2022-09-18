اقتصاد أميركا
غولدمان ساكس يخفض توقعاته لنمو اقتصاد أميركا إلى 1.1% في 2023
أبقى على توقعاته للنمو لهذا العام عند 0%!
خفض بنك غولدمان ساكس توقعاته لنمو اقتصاد الولايات المتحدة في العام المقبل إلى 1.1%، مقارنة مع توقعات سابقة عند 1.5%.
وذكر البنك أن تخفيض التوقعات جاء بعد توجهات بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بشكل أكبر وأسرع، فيما أبقى على توقعاته لنمو اقتصاد أميركا لهذا العام عند 0%.
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ورفع من توقعاته لمعدلات الفائدة بنهاية العام إلى ما بين 4% و4.25%.
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